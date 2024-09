Volley Il Podenzana Tresana ha rinnovato il direttivo. Trofeo della Castagna. Una corsa a quattro per il titolo Under 16 Oggi a Barbarasco si tiene il 5° Trofeo della Castagna Under 16 organizzato dal Podenzana Tresana Volley. Il programma prevede varie partite e presenta l'organigramma della squadra.