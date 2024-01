Volley. L’Upc va a Sansepolcro. Versilia vede il podio

Dopo quasi un mese di sosta, ripartono i campionato nazionali e regionali di pallavolo. In serie B maschile, l’Upc Delta Bevande è attesa da un rientro ’soft’, almeno sulla carta: la 12ª giornata oppone i camaioresi al Sansepolcro, penultimo della classe e unica squadra assieme al Club Orte a secco di successi in questo primo scampolo di stagione. L’Upc scenderà in campo stasera alle 21 al centro polivalente di Sansepolcro (arbitrano Vannuzzi-Scarpitta). In serie B2 femminile, invece la 12ª d’andata si apre con uno scontro d’alta quota tutto da vivere per il Vp Canniccia: la banda di Stefanini, quinta della classe, se la vedrà con Magione che staziona appena due punti più in alto, dove spartisce il terzo gradino del podio con Pratovecchio. Si gioca Si gioca oggi alle 18 al palazzetto dello sport di Magione (dirigono Pianigiani-Bruttini).

In serie C, dop aver perso nel recupero della 3ª giornata in casa con Delfinopescia, l’Oasi nella 10ª d’andata ospita Peccioli, penultima in classifica. Fischio d’inizio stasera alle 21 al ’Piaggia’ (arbitra Piras). In serie D, il programma della 12ª giornata si apre con l’Oasi che alle 17,30 al Piaggia ospita il fanalino di coda Orsaro (arbitra Piras). Alle 21 invece tocca al Discobolo, impegnato al ’PalaSestini’ di Agliana contro l’Aglianese, penultima della classe (dirige Turturro). In D maschile, il Camaiore ha anticipato la sfida dell’8ª giornata contro la capolista Invicta in quel di Grosseto.