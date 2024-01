Volley serie A2 femminile. San Giovanni sogna la Coppa, ma c’è Perugia

L’Omag-Mt San Giovanni sarà di scena a Perugia questa sera (ore 20,30) per i quarti di Coppa Italia di A2 femminile contro una big del campionato ed una favorita per la promozione finale. La partita si annuncia durissima e a pronostico chiuso visto anche le ultime tensioni sul fronte marignanese dove è stata mal digerita la sconfitta in casa per 1-3 con Mondovì di domenica scorsa. "Siamo questi e siamo contati – conferma il coach Matteo Bertini –, ma vogliamo giocarcela questa sera, anche perché quando il pronostico appare scontato possono sempre accadere le sorprese". San Giovanni recupera Giacomello che ha superato l’influenza ma si porta dietro acciacchi e difficoltà psicologiche degli ultimi mesi.

La Pool Promozione è stata finalmente raggiunta, ma lo stato attuale psico-fisico della squadra non è ottimale: "Non riusciamo ad allenarci bene da un paio di mesi e dopo i due infortuni di Saguatti e Cabassa è arrivata solo Carolina Pecorari, sarebbe utile tornare sul mercato" il coach Matteo Bertini è stato chiaro anche domenica pomeriggio a bordo campo dopo la sconfitta con Mondovì. La rosa è di fatto falcidiata da infortuni ed acciacchi nei suoi elementi chiave (Turco, Nardo, Caforio): "Abbiamo pagato l’insicurezza in attacco domenica perché non abbiamo potuto provare con continuità in allenamento – prosegue il coach – ed alla fine in questa categoria tutto questo si paga".

La Coppa Italia si giocherà in partita unica e solo con una vittoria questa sera si proseguirà il cammino in tale competizione che ha visto trionfare San Giovanni una volta nella sua storia recente. "Noi siamo a Perugia per giocarcela, dovremo consolidare muro e difesa e provare qualche attacco con maggior convinzione – dice Bertini – di certo Perugia è in ottima forma, ai vertici del girone A del campionato di A2 ed una favorita per la promozione finale ma noi non vogliamo partire battuti". San Giovanni avrà con sé anche un pullman di tifosi che partiranno questo pomeriggio dal borgo marignanese alla volta del capoluogo umbro per far sentire tutto il proprio calore in un momento delicato della stagione. L’espulsione, sempre domenica, in panchina, del presidente Stefano Manconi, ha fatto capire che la tensione c’è ed ora la stagione entra nel vivo. Una bella prestazione questa sera contro una squadra attrezzata per vincere potrebbe ridare nuove convinzioni alla squadra marignanese.

Luca Pizzagalli