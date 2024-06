Volley, serie A2. Fgl-Zuma International ospita le "sue» campionesse

La Fgl-Zuma International apre le porte della sua azienda alle campionesse della squadra di Pallavolo di Castelfranco neo promossa in A2. Un tour alla scoperta del sistema conciario che le giocatrici hanno molto apprezzato. La Fgl-Zuma è da sempre al fianco delle biancoblu sostenendole nelle loro gesta sportive, un percorso quest’anno da record: conquista della Coppa Italia, promozione in A2 e inviolabilità del PalaBagagli dove il 2 giugno scorso il team di Bracci ha centrato il salto di categoria.

Ed è nell’onda dei festeggiamenti e dell’entusiasmo che le giocatrici sono andate a fare in visita uno dei "title sponsor" della squadra: l’azienda chimica di Fgl International, da anni partner delle concerie nella fornitura di prodotti per la lavorazione della pelle. Alcune delle atlete, accompagnate dal coach Marco Bracci e dalla loro addetta stampa Valentina Panicucci, hanno fatto un mini tour dello stabilimento produttivo di Castelfranco di Sotto per scoprire come si trasforma il materiale pelle: da scarto dell’industria alimentare putrescibile a un prodotto nobilitato che dura nel tempo.

Le ragazze sono state guidate attraverso i laboratori, la conceria sperimentale e il reparto rifinizione interni all’azienda. Un percorso per loro incredibile nel vedere con i propri occhi come nasce una borsa o una calzatura di alta moda in pelle.