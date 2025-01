Volley serie B maschile. Querzoli travolta a San Severino

La solita versione da trasferta. Senza nerbo, né anima. La Querzoli riesce nell’impresa di ‘resuscitare’ anche la penultima della classe, una Sios Novavetro che, prima d’incontrare Forlì, aveva perso 9 gare su 11. Quarto scacco consecutivo lontano da casa per il sestetto di coach Kunda, uscito da San Severino Marche a mani vuote e con le ossa rotte: 25-17, 26-24, 25-17.

Prime fasi di studio, scandite da break e controbreak. L’equilibrio regge fino a quota 9, poi la Sios alza i giri e pure i tacchi: ace di Palazzesi, diagonale assassina di Plesca e time out Forlì. I settempedani difendono forte, sfruttano i balbettii ospiti e allungano: 15-10, poi 19-13 con una frustata di Skuodis. Scappa la diagonale di Peripolli, D’Orlando sbatte sul muro (a tre) del pianto e Plesca non perdona: 25-17.

Nel secondo set la Querzoli strappa con un monster block di Peripolli: 7-10. Forlì difende gelosamente il vantaggio fino al 17-19, quando una legnata di Skuodis e un francobollo di Facchi ripristinano la parità. Controbreak Querzoli con un pallonetto di Camerani che elude il muro marchigiano: 20-22. La Sios, però, non cede: acciuffa il pareggio, annulla un set point e, complici le forzature dei forlivesi, completa la rimonta: 26-24.

Terzo atto in bilico fino a quota 12, quando la Sios taglia la corda. Il turno di battuta di Palazzesi crea disagio a Forlì, che perde contatto (-4). Skuodis arma il braccione (chiuderà con un ventello) e Angelini è come il postino: suona sempre due volte (doppio ace, 22-14). La Querzoli non ne ha più e Plesca decide che può bastare così: 25-17.

Querzoli: Peripolli 5, Camerani 8, Bigarelli 15, D’Orlando 4, N. Kunda ne, A. Pirini 6, Soglia 4, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella 3, Casamenti, Berti (L1), Pusceddu (L2) ne. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi