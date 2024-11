Volley serie B1 femminile e B maschile. Life365.eu ancora al Ginnasio. Sfida all’ostica Annia Padova

Terzo impegno consecutivo tra le mura amiche per la Life365.eu, opposta alla Banca Annia Aduna Padova (ore 17.30) nella 4ª giornata della B1 femminile. Beffata all’esordio da Vicenza, corsara 1-3, e rinviata causa allerta meteo la trasferta sul suolo veronese contro la Smapiù (recupero fissato il 5 novembre), Forlì si è presa la rivincita con il quotato Giorgione, orgogliosamente ribaltato 3-1. "Una vittoria importante, che ha ridato fiducia alla squadra e ai tifosi", ha dichiarato coach Biagio Marone. A patto di confermarsi oggi contro le patavine per proseguire la risalita. Rinnovatissima per effetto della migrazione da Altafratte di coach Vincenzo Rondinelli e quattro top player (l’opposta Chiara Wabersich, il libero Marta Masiero, la schiacciatrice Alessia Pasa e la centrale Francesca Volpin), la Banca Annia Aduna è squadra organizzata, gagliarda e in salute. Reduce da due vittorie di fila – l’ultima delle quali contro la Clementina Ancona, schiacciata 3-0 malgrado i balbettii nella fase break –, Padova non vuole fermarsi e cerca gloria anche in Romagna.

Terza trasferta consecutiva viceversa per la Querzoli, attesa oggi (ore 17) ad Assisi per incrociare le traiettorie contro la Sir Its Umbria Academy. Parzialmente saccheggiate Falconara Marittima e Montorio al Vomano (doppio 2-3), Forlì ammannisce un pasto pieno per sorpassare i block devils (+2) e arrampicarsi ai piani nobili della classifica, vieppiù alla luce del recupero, il 6 novembre, della gara casalinga contro la Nef Osimo, valevole per la 2ª giornata e rinviata in ragione dell’allerta meteo. Assisi? Matricola terribile, infarcita di baldi e rampanti giovani forgiati nel fertile vivaio della Sir Perugia campione d’Italia, è affidata alle cure di coach Natale Monopoli, ex Consar Ravenna, viaggia col vento in faccia (6 punti nelle ultime due) e non nasconde ambizioni playoff.

Marco Lombardi