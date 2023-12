Volley serie B1 femminile. La Bleu Line a Genova parte male ma sa soffrire e centra i 3 punti

La Bleu Line fa la Superba. Forlì soffre ma torna al successo, espugna Genova 1-3 (25-14, 24-26, 23-25, 21-25) e chiude l’anno in dolcezza. Ora stop fino al 13 gennaio, quando al Ginnasio sportivo arriverà la Bsc Materials Sassuolo. Al Pala Maragliano va in onda un match combattutissimo, sempre sul filo del rasoio, con le liguri avanti un set e 24-21 nel secondo poi ribaltate dalla Bleu Line. Forlì forza in battuta (7 ace, a fronte di 15 errori, contro 2) e regge il confronto in ricezione (56% di positive a 57%), ma non brilla in attacco (36% contro 32%) e soccombe nel computo dei muri-punto (6 a 10, di cui 5 della sola Poggi).

Approccio garibaldino della Rimont Progetti, trascinata da una Pirro ispiratissima (top scorer con 26 punti): 4-1, poi 9-6. La Bleu Line accorcia con un murone di Bernardeschi sugli sviluppi del super pancake di Gregori, ma è subito ricacciata a distanza dalle padrone di casa (16-10) e affossata da una valanga di sbavature (20-12). Genova avanza e s’impone (25-14) con una legnata di Pirro.

Forlì riparte di gran lena: 0-3 e 7-11, firmato da Giacomel con una parallela sporca. Poi allunga (9-15). Genova non molla, gattona e si rifà sotto (17-19), con un ace di Rissetto battezzato fuori da Bellavista. Quindi impatta e sorpassa (22-20). Qui però alla Rimont viene il braccino, Forlì ne approfitta e la rovescia di corto muso (24-26) con un mani-out di Bellavista. Sprint Bleu Line anche in avvio del terzo set: 4-7 e 6-9, inchiodato da un monster block di Pulliero. Genova ricuce. Ma ancora Pulliero, con una palla 7, firma il nuovo vantaggio: 12-13. Una bomba di Gatta (20-22) è il preludio al 23-25. Quarto atto in perfetto equilibrio fino a metà del guado (15-15), quando una diagonale da sballo di Gatta dà l’abbrivio alla fuga di Forlì: 21-25.

Bleu Line: Bernardeschi 1, Sgarzi ne, Gregori (L1), Bruno ne, Cavalli (L2), Giacomel 12, Pulliero 17, Comastri 6, Balducci, Gatta 15, Bellavista 17, Simoncelli 2. All.: Marone.

Marco Lombardi