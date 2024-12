Volley serie B1 femminile. Life365.eu ancora al tappeto: è brusca la sconfitta a Jesi

Ennesima sconfitta (ottava su undici) per la Life365.eu, che rimedia tre sganascioni dalla Pieralisi Jesi. Al PalaTriccoli è sprofondo biancoblù: 25-22, 25-15, 25-23. Forlì è condannata da un attacco evanescente (28%, solo Folli si salva) e un muro sbrindellato (2 punti contro 8). Ceduti i primi due set – il secondo senza nemmeno lottare –, le ragazze di coach Marone, nel terzo, hanno avuto l’opportunità di riaprire il match ma, avanti 19-22, si sono incartate.

Primo set sui binari dell’equilibrio fino a quota 11, quando Moretto entra in temperatura (ace e parallela): 14-12. Jesi allunga con un mani out di Castellucci (17-14), poi Canuti pianta un chiodo e firma il +4. Il turno di battuta di Ronchi crea disagio alla Pieralisi e i presupposti per la rimonta, completata da una diagonale di Folli: 22-22. Ma il controbreak è dietro l’angolo e il finale è di marca jesina: 25-22.

Secondo atto senza storia: solo una squadra in campo, e non è la Libertas. Gas a martello per la Pieralisi (bomba di Moretto dalla seconda linea e slash rocambolesca): 5-1. Forlì si accartoccia in una spirale di errori (11-5, poi 16-10). Jesi prende il largo, Folli prende un ‘palo’ e il divario si fa inattaccabile: 20-12. Un ace di Papagno è il preludio al 25-15.

Al cambio campo la Pieralisi allenta la morsa e la Life365.eu ne approfitta: 1-5 e 3-9. A una certa, però, Galletti perde la bussola, Jesi ricuce (10-10) e passa al comando con un dardo di Moretto: 17-15. Ma non va lontano: Forlì risponde (18-18), poi Esposto pesca la matta (due volte) dai 9 metri e firma il 18-21. Jesi, però, non molla: pareggia (23-23) e s’impone con la complicità del nastro.

Life365.eu: Gregori (L1), Gennari 4, Bruno 8, Chinni 7, Folli 12, Blaseotto 3, Achim (L2) ne, Galletti 1, Ronchi 1, Simoncelli, Esposto 3, Repossi. All. Marone.

Marco Lombardi