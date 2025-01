Volley serie B1 femminile. Life365.eu affamata di punti nel difficile derby di Cesena

Tempo di derby per la Life365.eu, di scena oggi sulle rive del Savio nell’ultimo round del girone di andata. Contro l’Elettromeccanica Angelini Cesena (ore 17.30), Gregori e sodali cercano un salvagente al quale aggrapparsi per dare continuità al successo (3-1) nello scontro diretto con la Clementina e accorciare il gap (-5) dalla zona salvezza. Grande attesa per il debutto di Beatrice Bacchilega, ex Clai Imola (A2), al ritorno in quella Forlì che, nella stagione 2020-21, ha contribuito a riportare in B1. Nelle intenzioni di coach Marone la centrale imolese dovrebbe agire da opposto.

Reduci, di contro, dal rovescio (3-0) in quel di Verona per mano dell’Arena Volley – ennesimo atto di un ruolino di marcia ondivago, dopo un avvio di stagione che aveva illuso tutti –, le bianconere di coach Lucchi cercano nel derby le chiavi del riscatto per restare agganciate all’ultima carrozza del trenino playoff (-1). "Cesena è partita forte – dice Riccardo Molinari, vice presidente Libertas –, poi ha un po’ rallentato. Detto questo, l’anno scorso ha disputato i playoff e anche quest’anno è pienamente in corsa per la post-season. Sarà una partita tutta da giocare. Noi andiamo là per fare punti, ce lo impone la classifica".

Marco Lombardi