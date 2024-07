Windsurf, memorial ’Ballanti Saiani’. L’Adriatico Wind Club si fa valere. Quattro le medaglie conquistate

L’edizione 2024 del memorial ‘Ballanti Saiani’, evento valido come terza frazione della Coppa Italia windsurf giovanile Techno293, è andata in archivio con buoni risultati a livello tecnico ed organizzativo. L’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, in collaborazione con la Classe Italiana Techno 293 e la Federazione italiana vela, ha organizzato una kermesse che ha portato nella spiaggia ravennate 156 giovani atleti, per un volume di arrivi stimato di circa 500 persone, fra familiari, tecnici e accompagnatori. "Il successo di questo evento, intitolato la memoria di due atlete e istruttrici del posto – ha commentato Giovanni Forani, presidente dell’Adriatico Wind Club di Porto Corsini – è stato anche di tipo organizzativo. La partecipazione dei ragazzi, la preparazione dello staff e la qualità delle strutture, hanno infatti consentito di realizzare un evento che conferma le potenzialità del windsurf e della vela di matrice giovanile, come strumento di sviluppo e di racconto di eccellenze legate al territorio".

Tra gli U13 – gara vinta da Greta Alesi (Cv Sferracavallo) – i portacolori dell’Awc, ovvero Filippo Verità e Filippo Negrini si sono classificati al 3° e al 9° posto. Nella categoria U15, vinta da Luis Burkhart (Cc Torbole), il ravennate Alessandro La Sala ha guadagnato il bronzo, mentre Allistar Boccanegra, ha chiuso 8°. Fra gli U17, il successo è andato a Michael Handergassen (Ks Windsurf). Nel raggruppamento dei più piccoli (kids), la classifica CH3 ha premiato Filippo Margotti dell’Awc con la medaglia d’argento, dietro a Luca Macaluso (Cv Sferracavallo). In CH4, Chiara Marras (Lni Ostia) ha portato a casa l’oro, mentre la ravennate Eleni Acqua è giunta settima ‘overall’ e terza in campo femminile del gruppo Experience. "Il mare – ha aggiunto Gaia Marani, responsabile relazioni esterne e comunicazione dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna – è anche un settore dell’economia e, come tale, ci dà opportunità incredibili, se lo conosciamo e lo rispettiamo". Dopo aver lasciato Ravenna, gli impegni della squadra agonistica di coach Roberto Pierani proseguono ora col campionato mondiale Techno293, in programma dal 20 al 28 luglio prossimi sul Lago Balaton in Ungheria.

Roberto Romin