Wse cup. Final Four, sarà Follonica-Voltregà

Follonica-Voltregà e Sarzana-Igualada. Sono questi gli accoppiamenti delle semifinali della Final Four di Wse Cup che si disputerà il 13 e il 14 di aprile con sede da assegnare. I maremmani, dopo il grande successo a Murches in Portogallo (partita maschia e dura per i ragazzi del Golfo), incrociano ancora le stecche con il Voltregà, il team spagnolo che due anni fa alzò la coppa al cielo a spese proprio del Follonica. La squadra spagnola è una delle superpotenze della Liga e dunque non sarà facile aver ragione dei catalani. Ma i biancazzurri hanno le carte in regola per puntare alla finale. In bilico anche l’altra semifinale che vedrà di fronte il Sarzana e l’Igualada. Gli spagnoli, dopo aver avuto ragione del Cp Grosseto ai rigori, hanno fatto fare la stessa fine (vittoria coi tiri diretti) anche al Valdagno, che pregustava una Final Four dove giocarsi le proprie carte. Il Sarzana è avvertito.