Wse Cup. Follonica col Voltregà per la finalissima

A caccia della Coppa. Il Follonica oggi alle 18.45 contro il Voltregà, proverà a regalarsi la finale europea della Wse Cup. Quarta in Campionato Ok Liga, è una delle migliori stagioni del congiunto catalano che ritorna ai vertici del campionato spagnolo dopo tanti anni posizionato tra le sesta e la nona posizione. Uno step importante, creato ad arte da coach Lluis Teixido, inserendo la punta Alex Rodriguez, vera pedina che ha cambiato le sorti dei biancoblu che si va ad affiancare a giocatori che hanno alzato solo un anno fa la Wse Cup a Lleida. Follonica non starà a guardare: forte del terzo posto in classifica potrà schierare la squadra migliore (a disposizione torna anche Francesco Banini). Un team che ha costruito negli ultimi mesi, un amalgama ancora più forte di due anni fa, facendo crescere i propri giovani e mantenendo alto il livello di quella generazione dorata che ora è arrivata al suo grado di maturità. L’altra semifinale vedrà di fronte Igualada e Sarzana.