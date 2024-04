Yaris GR Cup, Zanotti con i colori Toyota: "Un’opportunità unica, che emozione"

La famosa frase di Enzo Ferrari, "non si può descrivere la passione, la si può solo vivere", calza a pennello alla giovane pilota di Levizzano Rangone Maira Zanotti che vestirà i colori Toyota nel selettivo Yaris GR Cup a partire dall’imminente Rally del Piemonte, in programma domani e sabato, dopo aver stupito per i riscontri cronometrici fatti segnare alla prima gara della massima serie tricolore su asfalto al Rally del Ciocco al debutto con la Renault Clio con propulsore turbo.

Per Maira Zanotti si preannuncia un altro banco di prova importante di spessore europeo come il trofeo promosso dalla casa nipponica, in cui sono iscritti equipaggi anche esteri, suddiviso in cinque appuntamenti con gare valevoli per il campionato italiano ed anche europeo: Rally Regione Piemonte, il 12 e 13 aprile ad Alba; Rally 2 Valli, in programma il 28 e 29 giugno a Verona; Rally Roma Capitale, dal 26 al 28 luglio nel capoluogo laziale; Rally 1000 Miglia, il 13 e 14 settembre a Brescia; Rally Sanremo, in programma dal 18 al 19 ottobre in Liguria. Il Rally Regione Piemonte aprirà, quindi, le ostilità fra gli iscritti del Yaris GR Cup e per questa prima gara Maira Zanotti dovrà tenere conto sia della tecnicità del percorso di una manifestazione in cui è al debutto sia della mancanza di conoscenza del comportamento della vettura.

La ventenne modenese ritroverà sul sedile di destra l’amica navigatrice toscana Tania Bernardi, formando l’unico equipaggio totalmente femminile nel trofeo promosso da Toyota, mentre la vettura Yaris GR a disposizione sarà preparata e gestita dalla G.B. Motors di Formigine. Per Maira Zanotti e Tania Bernardi l’obiettivo sarà quello di accumulare esperienza, salendo su un’auto praticamente sconosciuta e cercando di fare meglio possibile nella classifica sia del trofeo, puntando a mettersi in luce fra gli under 23, sia del femminile nel campionato italiano rally.

"Una bellissima opportunità – ha spiegato Maira Zanotti – non mi aspettavo di poter partecipare in un trofeo così prestigioso. Sono contenta di avere Tania al mio fianco e sono molto curiosa di provare la Toyota Yaris GR, vettura totalmente differente da ciò che ho utilizzato fino ad ora vuoi per il tipo di trazione, 4 x 4, vuoi per la potenza, circa 300 cavalli. Purtroppo dovrò conoscere i comportamenti della vettura durante le prove speciali da affrontare e questo non sarà facile, dato anche il percorso con prove lunghe, tecniche e che tendono a sporcarsi. Spero di poter gustare questa bellissima opportunità che mi è stata data grazie alla mia famiglia, a Luciano D’Arcio e la Scuderia Eurosport, agli sponsor, a Toyota Gazoo Racing Italy organizzatrice del trofeo oltre che a Toyota stessa e GB Motors".

Giampaolo Grimaldi