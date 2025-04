4 Torri Ferrara supera Aviators Lugo: vittoria decisiva nel campionato

4 Torri Ferrara 80Aviators Lugo 73

FERRARA: Bianchi 8, Dalpozzo M. 3, Caselli 3, Grazzi 11, Mujakovic 15, Pusinanti 11, Beccari 2, Ghirelli 2, Bertocco 7, Cattani 16, Ghiselli 2. All. Dalpozzo D.

LUGO: Rosetti, Cortecchia, Mazzotti 10, Baroncini L. 2, Fussi 12, Creta 16, Canzonieri 7, Caramella, Belmonte 2, Arosti 5, Ravaioli 19, Pasquali. All.: Baroncini F.

Arbitri: Ranieri – Benini

Parziali: 18-23; 36-44; 50-64

Sconfitta con molte recriminazioni per gli Aviators Lugo, caduti in casa del 4 Torri Ferrara, corazzata del campionato che ha perso soltanto una volta in stagione e tra le maggiori candidate alla promozione. Ad un minuto e mezzo dalla fine i lughesi erano sotto di cinque punti e hanno fallito due facili conclusioni che avrebbero potuto permettere loro di giocarsi il finale punto a punto. Aviators e 4 Torri si ritroveranno a Lugo mercoledì 30 aprile alle 20.30. La Raggisolaris Academy, invece, giocherà il prossimo turno di campionato domenica 27 alle 18 a San Giovanni in Persiceto, mentre il Lusa Massa Lombarda (inserito nel girone V3) sarà sabato 26 alle 18.30 in casa dell’imbattuta capolista Modena.

Classifica girone V2: 4 Ferrara* 8; Vis Persiceto e Lugo 6; Raggisolaris Academy* 4 Castel Maggiore 2. * già riposato

Classifica V3: Mo.Ba. Modena 12; Massa Lombarda* 8; Baricella e Jolly 2000 Reggio Emilia* 4; Tigers Villanova 0. * già riposato.