A2 basket femminile. La Bagalier Feba espugna Vigarano. Successo pesante per le civitanovesi

45

BAGALIER CIVITANOVA

53

: Iannello 7, Tintori 5, Moretti, Valensin 17, Zangara, Cutrupi 12, Grassia, Rizzo ne, Armillotta, Pepe 2, Visone 2. All. Grilli.

BAGALIER FEBA: Streni ne, Panufnik 10, Sciarretta, Severini 4, Perini 11, Mini 4, Binci 7, Contati ne, Bocola, Jaworska 15, Pelliccetti 2. All. Melappioni.

Arbitri: Ricci e Mammoli di Perugia.

Parziali: 11-18, 23-33, 33-45.

Una vittoria di peso quella conquistata dalla Bagalier Feba Civitanova perché conseguita a casa di una formazione che sta sotto alla squadra di coach Melappioni. Per la Feba si tratta del terzo successo, tutti arrivati in trasferta. La partenza della Feba è di quelle che non lasciano dubbi sull’ottimo approccio alla partita. Il duo Jaworska-Perini trascinano le compagne avanti (7-16) all’8’. Le emiliane si si rifanno sotto ma il primo parziale si chiude 11-18 che fotografa nitidamente l’ottimo avvio delle marchigiane. Nella seconda frazione la Feba parte ancora con il piede giusto allungando il vantaggio (11-22), dall’altra parte del campo Iannello prova a tenere Vigarano in partita (17-23). Ma il finale è di marca civitanovese con la formazione locale che fatica a tenere il passo delle avversarie. Dopo l’intervallo la partita si mantiene piacevole con Vigarano che prova a rifarsi sotto, ma il tentativo è rispedito al mittente da Jaworska e Panufnik che contribuiscono a mantenere un buon vantaggio (30-43 al 28’). La squadra di coach Melappioni gestisce la partita e il vantaggio, Vigarano riesce a rosicchiare qualche punto ma la Feba controlla e alla fine vince 45-53 la partita.