A2 basket femminile. Matelica protagonista a Mantova. Una prova gigante della play Gramaccioni

Seconda vittoria in volata per la Halley Thunder Matelica. Dopo aver regolato di misura Umbertide (in casa), le ragazze di coach Domenico Sorgentone (foto) hanno messo a segno il colpo grosso sul terreno di gioco finora inviolato della capolista Mantova (60-61) e hanno agganciato le virgiliane a 14 punti, lanciandosi alla rincorsa di Udine che ne ha approfittato ed è balzata solitaria a quota 16 in vetta del campionato di A2 femminile. Oltre alla play Benedetta Gramaccioni, brava a orientare l’ago della bilancia verso Matelica, è stata decisiva - con una prestazione "monstre" - Alessia Cabrini che nei 35 minuti in cui ha calcato il parquet di gioco è riuscita a realizzare 22 punti, prendendo anche 8 rimbalzi e rispondendo così pan per focaccia alla superlativa avversaria Chiara Fusari (29 punti con 7 su 10 da tre). Matelica ha retto a rimbalzo (41-38 per Mantova) e - senza Carolina Sanchez, infortunata, e con Anna Poggio a mezzo servizio per una caviglia malconcia - ha trovato in Giulia Patanè nella prima parte di gara (3 su 4 da tre) e Tamara Shash nell’ultimo quarto (2 su 3 da tre) le "amazzoni" capaci di aprire la "scatola" mantovana con le loro frecce scagliate da lontano. Sabato arriva al PalaChemiba di Cerreto d’Esi proprio Udine, solitaria leader del girone.

m. g.