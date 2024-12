A2 basket femminile. Piegata la leader Mantova sul suo campo. Prova di forza dell’Halley Thunder Matelica

Mantova

60

Matelica

61

: Fietta 3, Llorente 10, Fiorotto 6, Cerani, Dell’Olio 3, Fusari 29, Cremona, Ranzato, Ramò, Cavazzuti, Ndiaye, Orazzo 9. All. Logallo.

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 8, Cabrini 22, Patanè 11, Celani 3, Battellini, Gramaccioni 10, Gonzalez 2, Zamparini, Poggio 5, Bonvecchio, Andreanelli, Catarozzo. All. Sorgentone.

Arbitri: Caneva e D’Errico.

Parziali: 20-15, 8-11, 9-13, 23-22.

Con grande caparbietà le ragazze della Halley Thunder espugnano il campo della capolista Mantova al termine di una sfida vibrante e combattuta fino al suono della sirena. Le locali partono bene, ma una tripla di Patanè frena la corsa (12-12); il primo quarto è di marca locale (20-15). Nella seconda frazione le matelicesi rosicchiano punti e vanno al riposo sul 28-26. Dopo l’intervallo la Halley Thunder cresce, è brava ai rimbalzi e confeziona il sorpasso allo scadere (37-39) grazie ad Alessia Cabrini (ottima prova). È il primo vantaggio della partita. Si arriva così all’ultimo quarto, incerto fino all’ultimo. Mantova trova nella scatenata Fusari (29 punti, migliore realizzatrice della serata) l’arma in più per tenere il passo della formazione di coach Sorgentone: a 3 minuti e 18 secondi dalla sirena è lei a trovare l’allungo che poteva decidere la gara (58-54). Time out per Matelica: Cabrini e Gramaccioni suonano la carica ed ecco prima il 58-58, poi il 58-61 con la tripla di "Grama" a un minuto e mezzo dal termine. Fusari accorcia (60-61), ma la difesa matelicese si chiude a riccio e non ce n’è più per nessuno.

m. g.