A2 femminile, il recupero. Matelica stasera a Udine

La Halley Thunder, dopo il successo casalingo di sabato sera con la Posaclima Ponzano Veneto, torna in campo oggi alle 20 per recuperare il match della 6ª giornata di A2 femminile sul parquet della Women Apu Delser Crich Udine, rinviato per gli impegni della Georgieva con la Nazionale bulgara. Si gioca al PalaCarnera di Udine, con trasmissione in diretta sul canale youtube Libertas Basket School Udine. Si tratta di un big-match. Entrambe le formazioni si trovano appaiate al secondo posto in classifica con 14 punti, all’inseguimento della capolista Roseto che guida a quota 16. Chi vince, tra Udine e Matelica, aggancia al vertice il team abruzzese. La posta in palio, dunque, è molto alta. "Affrontiamo una squadra molto forte, sia a livello tecnico che atletico - dice Domenico Sorgentone, coach delle matelicesi -. Ci troveremo di fronte delle "lunghe" prestanti come Cancelli e Katshitshi, playmaker ben assortite come Bovenzi e Bianchi, esterne complete come Ronchi e Bacchini, specialiste al tiro come Gregori e Shash. Noi veniamo da sette vittorie di fila e vogliamo allungare la striscia positiva, ma scenderemo sul parquet con serenità. Giocando in casa, avranno forse più "pressione" loro di noi nel dover fare risultato. Dovremo giocare con la ‘sapienza’ mostrata con Ponzano, prolungando quel tipo di prestazione". Arbitrano l’incontro Alberto Rizzi di Trissino (Vicenza) e Marco Zuccolo di Pordenone.

m. g.