Basket serie C. Turno di riposo della Bnv Juve. Serve il riscatto

La BNV Juve Pontedera ha chiuso il 2024 con una sconfitta amara cedendo al Bottegone basket per 67-63. Al PalaZoli, i pontederesi hanno condotto la partita per gran parte del tempo ma hanno visto sfumare il successo nel finale, difatti Il primo quarto avanti di 20-13 grazie a una difesa solida e un attacco fluido è stato vinto dal Pontedera. Nel secondo quarto, il Bottegone ha trovato il ritmo giusto, mettendo a segno una tripla dall’angolo ma i padroni di casa non si sono lasciati intimorire e hanno reagito con grinta, ribaltando nuovamente la situazione. Nel terzo quarto, la Juve Pontedera ha mantenuto il controllo della partita ma alcune disattenzioni difensive hanno permesso al Bottegone di restare in scia, rendendo il match sempre più equilibrato. L’ultimo periodo si è trasformato in una vera battaglia punto a punto, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato. Nonostante gli sforzi dei padroni di casa, gli ultimi minuti hanno visto il Bottegone approfittare di una serie di tiri liberi concessi, operando il sorpasso decisivo e chiudendo il match sul 67-63. Adesso, dopo una lunga pausa natalizia, la squadra tornerà in campo con l’obiettivo di riscattarsi nella prossima sfida contro il Cus Firenze, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:30 un appuntamento fondamentale per riprendere slancio in classifica.

Andrea Martina Torre