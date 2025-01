Basket serie A2 femminile. Giussano in casa dell’ultima della classe Benevento, guai a perdere altri punti salvezza

Sabato pomeriggio alle 17 il Giussano si gioca molto del suo futuro nella partita che andrà in scena sul campo di Benevento, fanalino di coda della Serie A2 femminile.

La squadra brianzola è al completo, si è allenata bene durante le feste, con l’entusiasmo che le deriva dal fatto di aver vinto prima di Natale contro La Spezia. La classifica però piange perché le foxes hanno al loro attivo solo tre successi, ottenuti contro Torino, Moncalieri e La Spezia. La squadra è stata costruita per salvarsi ma in questo momento è fortemente a rischio di disputare i playout che condanneranno tre formazioni alla retrocessione in serie B.

Colico e compagne hanno perso già ben nove incontri, alcuni in volata, per questo devono invertire il trend cominciando dalla gara in programma sabato, ultima del girone di andata. "Anche se è ultima in classifica Benevento non è una squadra materasso - dice l’allenatore delle foxes Dario Aramini - ha dimostrato tenendo testa a degli squadroni come Valdarno e Sanga Milano di potersela giocare contro chiunque.

Quelli in palio nel match di domani sono due punti d’oro, sappiamo di non poter sbagliare". Dario Aramini a inizio stagione era il vice allenatore di Moky Stazzonelli, che ha dato le dimissioni dopo la brutta sconfitta di Selargius per 40-37 alla quinta giornata di campionato.

Da quel momento in poi la squadra biancoblù ha continuato a faticare. Chi ha fatto vedere qualcosa del suo potenziale è Ilaria Bernardi (in foto), top scorer delle foxes, ma serve che anche le altre diano un apporto maggiore, a cominciare dalla polacca Magdalena Szajtauer.

Antonella Galimberti