A2 femminile. La Feba sfiora il blitz in casa della prima. Melappioni: "Devo elogiare le mie ragazze»

La Bagalier Feba ha sfiorato il colpaccio in casa di Udine, capolista nel campionato di A2 di basket femminile, che alla fine ha vinto per un solo punto (72-71). Da segnalare l’ottimo avvio delle civitanovesi che hanno chiuso il primo parziale 17-25. "Purtroppo – commenta coach Donatella Melappioni – ci sono mancate un po’ di esperienza e freddezza nella gestione di alcuni momenti chiave del match. Alla fine non posso che elogiare le ragazze perché hanno giocato la partita della vita". Sul valore delle padrone di casa non ci sono dubbi così come sulla ricchezza dell’organico. "Il rientro di Obouh Fegue ci ha messo in grossa difficoltà, considerato che le nostre lunghe sono state gravate dai falli, non è stato facile gestire le rotazioni. Peccato veramente, perché una vittoria in casa della prima della classe ci avrebbe rilanciato in classifica". E ora testa alla gara di domenica quando alle 18 a Civitanova sarà di scena Trieste, formazione che occupa la sesta posizione grazie a 14 punti mentre la Feba è 12ª con 6 punti.