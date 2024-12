Unahotels sfida Falco Szombathely per il secondo posto nel girone F di Basketball Champions League

L’ultimo sforzo, per assicurarsi la prima partita dei play-in davanti al pubblico amico del PalaBigi e anche l’eventuale ‘bella’. La gara di stasera, ore 20,30, contro il Falco Szombathely definirà infatti il piazzamento dei biancorossi all’interno del girone F di Basketball Champions League. Se l’Unahotels riuscirà a superare gli ungheresi sarà aritmeticamente seconda e affronterà gli israeliani del Maccabi Ramat-Gan (giocano in casa in Repubblica Ceca per ovvi motivi di guerra), con il vantaggio del fattore campo, mentre in caso contrario finirà terza e dovrà vedersela con Bonn, giocando la prima partita lontano da Reggio e anche l’eventuale gara 3.

Non potendo più raggiungere il primo posto, ormai blindato dai lituani del Rytas Vilnius che accedono quindi direttamente ai playoff, i biancorossi saranno infatti costretti a passare attraverso i play-in che si terranno il 7-8 gennaio (gara 1), il 14-15 (gara 2) e poi – se necessario – il 21 o il 22 (gara 3); si tratta quindi di un match molto importante, perché la prospettiva di un avversario più morbido, con la rassicurante possibilità di iniziare (ed eventualmente finire…) la serie in via Guasco darebbe certamente un orizzonte più sereno alla squadra di Priftis.

Ieri tra l’altro il club ha pubblicato un video in cui si vede Jamar Smith, infortunatosi all’adduttore lungo della gamba sinistra il primo dicembre, è alle prese con un po’ di corsa e con alcuni esercizi di potenziamento. Una conferma di quanto anticipato la settimana scorsa dal nostro giornale: ovvero che l’asso americano sta bruciando i tempi di recupero e sarà sicuramente in campo già ad inizio gennaio (probabilmente per gara 1 di Bcl, se non addirittura prima…).

Stasera però Vitali e compagni dovranno cavarsela senza il suo aiuto, memori anche della sconfitta all’andata per 78 a 71. Il Falco Szombathely è una squadra con un talento inferiore a quello della Unahotels, ma gli uomini di coach Konakov hanno grande applicazione, difendono con energia e possono contare un giocatore come Perl (mattatore all’andata con 29 punti) in grado di accendersi e trascinare il resto dei compagni. Reggio dal canto suo dovrà invece cercare di restare connessa e determinata come ha fatto nelle ultime partite, dove ha sempre stritolato l’avversario con la propria difesa tentacolare. Anche nella sconfitta in Lituania – maturata dopo un supplementare e con fischiate a dir poco ‘casalinghe’ – i biancorossi avevano dimostrato grandissima coesione e idee chiare fin dalla palla a due. Rispetto alla sfida col Rytas, coach Priftis potrà anche disporre di un Faried in più, visto che l’ex Nba aveva dovuto alzare bandiera bianca all’ultimo istante per una ferita all’arcata sopraccigliare rimediata in allenamento.