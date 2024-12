Recanati. I leopardiani hanno battuto Senigallia: "Bravi i miei a gestire la gara con pazienza»

È soddisfatto coach Luca Di Chiara per la vittoria di Recanati su Senigallia e per il modo in cui è stata interpretata la gara. "Abbiamo colto un successo pesante contro un avversario forte, atletico, con guardie in grado di creare tantissimo dal palleggio e con capacità di tiro. È stata una partita difficile e i giocatori sono stati bravi a mantenere la pazienza". Non sono mancate le difficoltà. "Abbiamo avuto un paio di passaggi a vuoto facendo fatica a trovare il canestro o a difendere con efficacia e ciò ha consentito agli avversari di avvicinarsi". Però la difesa ha fatto il suo compito. "Nei primi 20 minuti la squadra ha fatto un lavoro egregio sui loro tre giocatori di riferimento. Concedere solamente 17 e 16 punti nei primi due quarti al loro attacco è stato determinante. Nel secondo tempo siamo stati molto più pazienti in attacco, abbiamo costruito tanti tiri aperti e le percentuali si sono alzate un po’". Il tecnico dei leopardiani guarda avanti e fissa un obiettivo. "Dobbiamo diventare più continui in termini di prontezza e fare in modo che quando un giocatore ha una serata storta o non buona chi entra al suo posto sia pronto nel darci molto. Facendo queste cose – conclude coach Di Chiara – potremo dire la nostra".