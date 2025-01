A2 femminile. L’Halley Thunder di scena a Ragusa. Sorgentone: "Una squadra ricca di talento»

Ostica trasferta in Sicilia per la Halley Thunder che domani gioca alle 16 sul campo della Passalacqua Ragusa. Le matelicesi sono terze in classifica, mentre la squadra di casa guidata da coach Mara Buzzanca viene da due sconfitte di fila (67-46 a Mantova e 67-51 a Bolzano). Pertanto cercherà un pronto riscatto di fronte al proprio pubblico.

"Si tratta di un avversario di notevole talento – dice coach Domenico Sorgentone – che può contare su due giocatrici che fanno la differenza come Amaiquen Siciliano e Chiara Consolini. Poi ci sono altre tre giovani con esperienza di livello come Federica Mazza, Ramona Tomasoni e Oliwia Pelka, le prime due ex A1. Inoltre sotto canestro c’è da registrare il recente arrivo di Adriana Cutrupi proveniente da Vigarano, tra le migliori rimbalziste del campionato. Senza dimenticare Gabriele Narviciute e Marika Labanca, la quale ci ha segnato ben 19 punti nel match d’andata che abbiamo perso. Insomma, dovremo fare una grande prestazione per vincere e consolidare il nostro piazzamento tra le prime".

Arbitrano l’incontro Samuele Riggio di Siderno e Matteo Migliaccio di Catanzaro. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Passalacqua Ragusa.

m. g.