A2 femminile. Matelica al quarto successo consecutivo. Gatti: "Finora svolto un grande lavoro»

Il blitz in Sicilia contro il forte Ragusa vale la quarta vittoria consecutiva per la Halley Thunder di coach Domenico Sorgentone che vola al terzo posto in classifica a quota 22 punti, dietro soltanto alla capolista Udine (26) e al Roseto (24). La regular season è giunta alla seconda giornata di ritorno e il presidente Euro Gatti si complimenta "per il buon lavoro fatto nella prima parte di stagione" sia con le giocatrici che con l’allenatore. "Siamo al quarto anno in A2 e finora abbiamo sempre progredito, siamo cresciuti e continuiamo a farlo sotto tutti i punti di vista – dice il presidente Gatti – e il merito è di tutte le componenti che si impegnano per la Thunder, a partire dal direttore sportivo, fino ai dirigenti e ai collaboratori. La qualificazione alla Final eight di Coppa Italia era il primo obiettivo e lo abbiamo centrato. Ce la giocheremo dal 7 al 9 marzo cercando di tenere alto il nome del Club e della città di Matelica. Per quanto riguarda il campionato l’obiettivo è quello di arrivare più lontano possibile con impegno e determinazione". Sabato alle 18.30 arriverà al PalaChemiba di Cerreto la Futurosa Trieste che in classifica ha solo due punti in meno delle matelicesi. Sarà quindi un’altra importante sfida per restare nei piani "nobili" del girone.

m. g.