A2 femminile. Matelica-Mantova, scontro al vertice: "Attenzione alle loro bocche di fuoco»

Dopo la Final eight di Coppa Italia torna il campionato di A2. La Halley Thunder ospita oggi alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi la formazione di Mantova per il big match di giornata. Entrambe sono prime assieme al Treviso, con 32 punti all’attivo dopo 21 turni di regular season. Ed entrambe sono reduci da una bruciante eliminazione nei quarti della Coppa Italia. Dunque, ci sarà voglia di riscatto dall’una e dall’altra parte. All’andata vinse Matelica 60-61 con un finale in volata: le migliori marcatrici furono Alessia Cabrini (22 punti) per le matelicesi e Chiara Fusari (29 punti) per le lombarde, la quale rifilò ben sette triple alle avversarie. "Ci aspetta senza dubbio una partita complicata – dice Domenico Sorgentone, tecnico della Halley Thunder – ma credo che lo sarà per entrambe le squadre, visto che parliamo di uno scontro al vertice della classifica. Noi dovremo essere intense, però non scoordinate, attente a gestire il ritmo e a tenere basso il loro punteggio, senza concedere soluzioni aperte alle loro bocche da fuoco. Una gara dura, ma di quelle che danno l’entusiasmo giusto per andare a giocare". Arbitrano Daniele Calella di Bologna e Simone Antimiani di Montegranaro. Il match viene trasmesso in diretta sul canale youtube della Thunder Basket Matelica.

