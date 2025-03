Basket Dr1. Riccione e Tiberius colpi salvezza. Ko i Tigers

Sconfitta per Villa in Poule promozione e vittorie per Riccione e Tiberius in Poule retrocessione per quanto riguarda la postseason di Divisione Regionale 1. I Villanova Tigers di coach Miriello non riescono a restare in partita a Reggio Emilia contro il Jolly, sono a -16 a metà gara e finiscono col perdere 103-69. Ha pesato l’infortunio a capitan Zannoni. Il tabellino: Mazzotti, Zannoni 8, Tamburini 6, Polverelli 23, Signorini 18, Buo 9, Guiducci T, Mussoni 3, Bollini 2. All.: Miriello. Sabato alle 18.30 Villa ospiterà Baricella.

In Poule retrocessione seconda vittoria per i Dolphins, questa volta in casa, per 90-70, sul Voltone. Una gara mai in discussione e aperta da uno splendido primo quarto riccionese (31-17) che ha lasciato il segno. Il tabellino: Cruz 23, Russu 15, Ka 11, Capelli, Amatori, Renzi 6, Flan 19, Diakhoumpa 2, Gori 14, Zavatta. All.: Ferro.

Vince anche il Tiberius, che tra le mura amiche della Sforza batte 74-51 il Basketreggio grazie all’ottima costanza in difesa nei primi trenta minuti. Il tabellino: Del Fabbro ne, Gamberini 18, Mulazzani 11, Bonfè 9, Nuvoli 13, Innocenti ne, Campajola 2, Antolini ne, Calegari 7, Serpieri 7, Bernabini 7, Fascicolo ne. All.: Brienza.