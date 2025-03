Basket Faenza under 19. Project campione regionale. In finale superata Piumazzo

Il Faenza Basket Project si laurea campione regionale Under 19. Le faentine hanno vinto anche la gara di ritorno della finale contro le Sisters Piumazzo, superate 62-47 al PalaBubani dopo essersi aggiudicate 68-58 l’andata. Un risultato che a Faenza mancava dal 2016, quando a conquistarlo fu la Scuola Basket, successo che le permise di partecipare alle finali nazionali di Roseto. La società di Leonardi aveva vinto il titolo anche l’anno precedente disputando poi le finali nazionali di Roseto. Ora le ragazze di coach Sferruzza cercheranno di entrare tra le migliori otto d’Italia per giocarsi lo scudetto e per riuscirci, dovranno superare la fase ad Interzona. Il risultato dell’Under 19, che potrebbe essere centrato nelle prossime settimane anche dall’Under 14, è dovuto anche all’ottimo campionato di B Regionale che lo stesso gruppo di giocatrici sta disputando e dove si sta facendo valere. Nonostante sia la squadra più giovane del girone, il Project ha infatti conquistato la salvezza con ampio anticipo, potendo ora sfruttare le ultime sette partite per prepararsi agli impegni nazionali del torneo giovanile. Nel gruppo dell’Under 19 ci sono anche giocatrici che fanno parte in pianta stabile del roster dell’E-Work in A1 come le cugine Elena e Caterina Ciuffoli (quest’ultima convocata in nazionale Under 18), Scekic, impiegata con continuità da Seletti dopo gli infortuni di Reichert e Parzenska, e Brzonova, convocata quando gli impegni non sono troppo vicini a quelli dell’A1 e ‘fuori categoria’ per questo torneo visto il suo enorme talento che l’ha già resa protagonista anche a livello internazionale.

l.d.f.