Basket DR2. Le Gazze tentano lo sgambetto alla Saturno Guastalla

Le Gazze Canossa (28) si frappongono sulla marcia della Saturno Guastalla (34) nel match che, alle 21, apre la nona giornata di ritorno di Divisione Regionale 2: la squadra di Bellezza, terza della classe, fa visita alla capolista provando a vincere su un campo dove nessuno, finora, è mai riuscito (10-0 il bilancio interno di Colla e compagni). Alle 21,30 la Sampolese (30), seconda, riceve una Luzzara (20) coi cerotti, mentre sono pesanti i punti in palio tra Bibbianese (8) e Nubilaria (6); alla stessa ora il fanalino Castelnovo Monti (4) gioca a Bagnolo con l’Heron (20), mentre a Campagnola (16, nella foto il play Ettore Belotti) arriva Sant’Ilario (22). Chiusura dedicata all’Icare Cavriago (24), che alle 21,45 gioca al "Pianella" con la Go Basket (14) cercando riscatto dopo lo stop maturato proprio a Sant’Ilario nell’ultima giornata. Nel girone C trasferta bolognese per la Berrutiplastics Torre (24), che ha una grossa opportunità di agganciare il secondo posto, sfidando alle 21 l’Antal Pallavicini (26): i bolognesi, però, scendono in campo davanti al pubblico amico a caccia del poker di vittorie consecutive. Alle 21,15 il fanalino Gelso (8) cerca continuità sul campo della Fortitudo Crevalcore (12), penultima in classifica.