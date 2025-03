Il post-partita. Sincerità Okorn: "Non ci sono scuse per una gara così. Troppe 30 perse»

Gasper Okorn non accampa scuse e va dritto al punto. Dopo aver fatto i complimenti a Tortona riconoscendone la forza e la superiorità, il coach biancorosso punta il dito sulla prestazione della sua squadra. "Ci aspettiamo di più – dice Okorn – non ci sono scuse perché quando perdi 30 palloni e commetti tanti errori non puoi essere soddisfatto ed infatti non lo siamo". Una sconfitta che per il tecnico biancorosso non cambia di molto la situazione a livello di classifica ma dal punto di vista dell’atteggiamento e del modo in cui è arrivata invece cambia e anche di molto. E’ questo il tasto su cui batte Okorn perché non gli è piaciuto il modo in cui la sua squadra ha interpretato la partita.

"La sconfitta in sé per sé non cambia molto – prosegue il tecnico biancorosso – ma avremmo voluto vedere un minimo di impegno, da questo punto di vista è la peggiore sconfitta che abbiamo subito. Durante la settimana ci siamo allenati, abbiamo lavorato e ci aspettavamo di vedere qualcosa di più in campo che invece non c’è stato. Ciò che più mi dispiace è di non aver visto una reazione, una difesa che non c’è mai stata, una comunicazione assente, tanti errori in tutte e due le fasi del gioco. Non è perdere a Tortona di così tanti punti che fa male ma è non aver giocato la partita".

M. I.