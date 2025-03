Basket A1 donne. E-Work, l’ultima è un allenamento: "Ora il contributo delle giovani»

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato che l’ultima partita di campionato per l’E-Work sarebbe stato un ’allenamento ufficiale’ da affrontare in tutta tranquillità e senza nulla in palio. Basta questo dato per capire quanto sia stata incredibile la stagione delle faentine, che in casa dell’Autospeed Castelnuovo Scrivia (palla a due ore 19.30), già certa di essere quarta, possono sfoggiare un prestigioso settimo posto. Piazzamento che varrà il quarto di finale con Venezia che vedrà gara 1 giocarsi mercoledì 2 aprile alle 20.30 in Laguna, gara 2 domenica 6 alle 18 al PalaBubani e l’eventuale gara 3 in Veneto giovedì 10 alle 20.30.

"Le ultime partite sono diventate una sorta di passerella visto che non incidono sulla nostra classifica – sottolinea coach Paolo Seletti - ed è soltanto merito delle giocatrici se abbiamo raggiunto questo grande risultato. Siamo un po’ stanchi ma è normale, perché molte ragazze hanno dovuto fare gli straordinari da quando abbiamo avuto gli infortuni pesanti di Parzenska e Reichert. Bisogna quindi che anche le più giovani diano un buon contributo come è accaduto nelle ultime partite. Castelnuovo Scrivia è la quarta forza del campionato ed è stata brava a guadagnarsi questa posizione in classifica, considerando che i primi due posti erano già ipotecati da inizio stagione da Schio e Venezia. È senza dubbio la squadra più esperta del campionato ed è il nostro esatto contrario. Non sarà semplice affrontarla, come poi si è visto all’andata dove non c’è mai stata storia (+43 per le piemontesi; ndr), e rispetto a quella gara hanno sostituito Coates con Zahui che è la seconda scelta assoluta del draft 2015 della Wnba. Nel roster ci sono guardie italiane come Attura, Dotto e Melchiorri che difendono molto bene e che possono fare una staffetta per marcare Fondren poi c’è Penna che pur giocando da esterna è di grande impatto fisico".

Luca Del Favero