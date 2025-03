Scotti: le atlete ricevute in Comune. Subito dopo in campo, c’è Jolly Acli

Sarà un sabato intenso e di festa quello dell’Use Rosa Scotti. Si parte alle 11 di mattina con la visita in comune, dove il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore allo sport Laura Mannucci riceveranno le giocatrici e tutto lo staff biancorosso, per tributare loro i giusti complimenti per la Coppa Italia recentemente conquistata.

Alle 19, poi, presso l’enoteca Maciste in via dei Neri a Empoli, sarà inaugurata la mostra fotografica “USE Basket: una storia lunga 100 anni“ e nell’occasione sarà messo in vendita anche il libro sulla storia della società (a tutti coloro che lo acquisteranno l’Use offrirà un aperitivo).

Infine, alle 21 al Pala Sammontana si tornerà a parlare prettamente di pallacanestro con il derby di campionato contro il Jolly Acli Livorno, già battuto all’andata. Gara che potrebbe dare all’Use Rosa Scotti la matematica certezza almeno del quarto posto.

"Livorno è una squadra esperta – spiega coach Alessio Cioni – giocatrici come Miccio e Botteghi sono nomi che non hanno bisogno di troppe presentazioni a questi livelli. Il tutto senza dimenticare le due straniere di livello internazionale. Vincere contro di loro vorrebbe dire centrare il quarto posto che sarebbe un risultato pazzesco, essere riusciti a mettere dietro squadre come Livorno o Broni e per questo siamo concentrate per riuscirci. C’è da vincere e non sarà facile. Per farcela servirà l’Use Rosa migliore ed ancora una volta proveremo a toglierci quest’altra bella soddisfazione".