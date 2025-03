Sella, un fulmine a ciel sereno. Carlos Delfino rescinde il contratto

Adios, Carlitos. E’ finita in un apparentemente anonimo venerdì di fine marzo l’avventura a Cento di Carlos Delfino: un fine corsa inaspettato, abbattutosi come un fulmine a ciel sereno sull’ambiente biancorosso, città e tifosi compresi. Game over, di un’avventura cominciata un anno e mezzo fa e annunciata come un dolce ritorno a casa – la moglie Martina, sorella di Riccardo Cortese, è infatti centese, nata e cresciuta qui –, ma che termina con un secco comunicato, poche ore prima di una partita che per la Benedetto, ospite domani ad Orzinuovi, vale un’intera stagione.

"Una scelta difficile, da campione – si legge nella nota pubblicata ieri in mattinata dal club –. Non è un momento facile da raccontare. Rientrato a gennaio con prestazioni straordinarie, Carlos ha continuato a convivere con una infiammazione tendinea che purtroppo non si è potuta risolvere con le costanti terapie a cui Carlos si è sottoposto in tutti questi mesi. Per questo, di comune accordo con la Società, ha scelto di fermarsi qui per il resto della stagione. Una decisione presa con grande consapevolezza, rispetto e spirito di squadra. La Benedetto XIV è al suo fianco, con stima e vicinanza, per tutto ciò che ha dato e continuerà a rappresentare per questo gruppo".

Una scelta presa in comune accordo con società e squadra, da quello che fino alla gara di Livorno era ed è stato il suo capitano. Da capire solo quale sarà il futuro dell’argentino, se ancora sul campo o su qualche scrivania, ma di sicuro non sarà con addosso i colori biancorossi, quelli indossati 41 volte a partire dal 23 dicembre 2023 e con cui ha realizzato in totale 422 punti (quest’anno stava viaggiando a 11 di media, con 3.8 rimbalzi, 2 assist e 2 palle perse a gara).

Appresa la notizia sui social della Benedetto, alcuni tifosi hanno voluto salutare il loro ex capitano, augurandogli il meglio. Intanto, sullo sfondo, incombe Orzinuovi, che domani alle 18 attende la Sella al PalaBertocchi, dove ultimamente sta viaggiando a gonfie vele. In assoluto, lo score degli orceani, che di recente sono tornati ad affidare la panchina al veterano Franco Ciani, parla di 4 vittorie nelle ultime 6 (Pesaro, Rimini, Udine e Vigevano), che ad oggi valgono il 14°posto alla pari di Cento (13 vinte e 20 perse, stesso record) nel limbo tra play-in e playout, che vale la salvezza diretta. All’andata, il 6 ottobre, si imposero i lombardi: 86-84 in volata, con 18 di Williams e 12 di Devoe, che in canotta centese si presenterà da fresco ex di giornata.

Giovanni Poggi