Basket femminile serie b. Match da dentro o fuori per Puianello

Partita da crocevia per la Chemco Puianello (40) che alle 19 riceve la Magika Castel San Pietro (36) in un match quasi da dentro o fuori per l’accesso alla fase nazionale per la promozione in A2. All’andata vinsero le bolognesi 68-54 quindi, vista l’attuale classifica, una vittoria spianerebbe a Puianello la strada verso il pass per la post-season mentre una sconfitta regalerebbe il 2-0 negli scontri diretto alle bolognesi e, con quattro gare da giocare, i giochi si rimescolerebbero. L’attenzione in casa castellese è alta come conferma Laura Gatti: "Nella gara di andata loro sono riuscite a metterci in difficoltà, sappiamo che ci aspetterà una partita tosta ma noi dovremo essere brave a continuare a lottare come abbiamo fatto nelle ultime giornate, andando oltre agli errori e restando unite, soprattutto nei momenti difficili. Dovremo limitare il loro tiro da fuori e il contropiede, dando tutto per portare a casa due punti pesanti".

L’Aluart Scandiano (24) gioca in posticipo domani alle 17.30 nella tana della Valtarese (24) nello scontro diretto per il settimo posto in graduatoria.

Cesare Corbelli