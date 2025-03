Basket - Serie "B" maschile interregionale. Il vero gigante è Bcl, abbattuto Gulliver

GULLIVER 80BCL 85

GULLIVER DERTHONA BASKET: Fonio, Fogliato 4, Lisini 4, Farias 19, Albertinazzi, Korlatovic 2, Diodati 19, Aprile 1, Brizzi 5, Gatti 15, Josovic 9, Quman 2. All.: Ansaloni.BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Drocker 9, Donati, Lippi 6, Dubois 10, Barsanti 9, Simonetti 14, Del Debbio 12, Vignali 17, Pierini 8. All.: Olivieri.Arbitri: Orlandi di Pavia e Emmnauele di Genova.Note: parziali 14-18, 39-39, 52-72.

TORTONA - Vittoria per continuare a sperare nel primo posto che darebbe, nei play-off, notevoli vantaggi con il fattore campo ed eventuali spareggi in casa. Al palasport "Camagna" il team di Olivieri la vince nella ripresa, grazie ad un parziale di 33-13 nel terzo periodo. Si sapeva che sarebbe tirata aria diversa rispetto al facile successo lucchese all’andata, quando i migliori giovani del club piemontesi giocarono quattro gare in quattro giorni per le finali nazionali e alcuni vennero tenuti a riposo. Olivieri sceglie come starting-five Del Debbio, Drocker, Vignali, Lippi, Simonetti e proprio Simonetti apre da sotto per il primo vantaggio; Derthona pareggia a stretto giro: Vignali replica da tre, lo segue Drocker, ancora da tre per il 2-8 dopo 4’.

Bcl sbilanciato in avanti nel tentativo di staccarsi dai padroni di casa prima del primo stop. Josovc realizza dall’area e chiude con un libero per l’8-12; poi Diodati trova altri due punti ed altri due son di Korlatovic per il 12-16, con il Bcl che, nei minuti finali del primo periodo, non riesce ad essere incisivo come nei primi minuti, subendo i contropiede degli avversari che si avvicinano, chiudendo sul 14-18. E’ il Derthona che accelera nei primi minuti del secondo quarto, recuperando punti importanti e arrivando al -2; per Bcl è Barsanti a levare le castagne dal fuoco, allungando al +5. Il Bcl prova ad alzare le percentuali con Barsanti, Drocker e Del Debbio per il 25-37 al 17’. Farias e Gatti salgono di livello e prendono per mano il Derthona, portandolo, in chiusura di quarto, al pareggio a quota 39.

La ripresa è tutta per il Bcl, con Del Debbio particolarmente produttivo; poi Simonetti, Vignali e Drocker portano il vantaggio al +7 al 25’. E, poi, ancora Vignali, con un magistrale gancio e Drocker, sui liberi per un tecnico fischiato ai padroni di casa che vale il +10 per i biancorossi. E’ ancora il duo Gatti-Farias che trascina i piemontesi. Ma, al 30’, è + 20 per Barsanti e compagni. Sembra un vantaggio comodo da gestire, ma il team della Val Scrivia, con un break di 11-4, rientra in partita. A 48” dalla fine 77-81: i padroni di casa completano quasi la clamorosa rimonta. Ma i liberi di Lippi e Simonetti chiudono il conto.

Massimo Stefanini