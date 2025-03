Divisione Regionale 1: playout. Giardini Margherita, marcia inarrestabile

Continuano a macinare punti salvezza i Giardini Margherita, che nella quarta giornata della poule-retrocessione liquidano Basketreggio e portano a 7 il bottino di vittorie consecutive: per i ‘gardens’ doppie cifre di Bertacchini (14), Nanni (11) e Argenti (10), autori della vittoria che consolida il primato nel girone R1 a +2 su Riccione.

Scivola al quarto posto il Voltone, che nel testa a testa per il podio cede a Rimini. Nel girone R2 quarto successo filato per Castelfranco Emilia, che piega gli Stars e controsorpassa la Masi, bene all’overtime nell’anticipo sul parquet di Castel San Pietro Terme. Sale così al terzo posto Anzola, che grazie ai 37 punti del trio Brunetti-Gherardi Zanantoni-Rayner espugna Cesena, condannandola all’ultimo posto. Nel girone R3 incassa 2 punti pesanti la Veni (5 uomini in doppia cifra per gli uomini di coach Murtas), bene contro Forlì.

Poule retrocessione R1: Giardini Margherita-Basketreggio 70-57, Medolla-Riccione 69-80, Voltone-Tiberius Rimini 60-73.

La classifica: Giardini Margherita 10; Riccione 8; Tiberius Rimini e Voltone 6; Medolla 4; Basketreggio 2.

Poule retrocessione R2: Cspt 2010-Masi 81-85 dts, Cesena 2005-Anzola 64-71, Castelfranco Emilia-Stars 95-87.

La classifica: Castelfranco Emilia e Masi 10; Anzola 6; Cspt 2010 e Stars 4; Cesena 2005 2.

Poule retrocessione R3: Veni-Aics Forlì 77-60, Reggiolo-International 66-58, Audace Bombers-Correggio 74-75.

La classifica: Reggiolo 10; Veni 8; International e Aics Forlì 6; Correggio 4; Audace Bombers 2.

g. g.