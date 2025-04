Vigarano perde gara 2 dei play out: Moncalieri salva, si apre il secondo turno

Niente da fare per Vigarano, che perde pure gara 2 del primo turno dei play out, ko (46-64 il punteggio finale) che ha consegnato a Moncalieri la salvezza. Per Vigarano adesso si aprirà il secondo turno, contro una fra Torino e Ancona.

Avvio davvero negativo per la Pallacanestro Vigarano, che nei primi 7’ non riesce a trovare mai la via del canestro. Dall’altra parte del campo, Moncalieri ne approfitta con l’ex Sammartino e Ngamene per portarsi avanti 0-15. Le padrone di casa si sbloccano e chiudono il primo periodo sotto 7-17. Moncalieri sbaglia pochissimo, ha tanto da Sammartino e Ngamene (14-30). Vigarano sbaglia troppo (5/32 al tiro dal campo dopo 20’, che significa neanche 16%) e concede alle piemontesi una miriade di rimbalzi (33 a 16 il computo dopo 20’). Chiuso il primo tempo sotto 17-32, in avvio della seconda frazione Moncalieri, con l’mvp Sammartino (21 punti e 18 rimbalzi in 33’), allunga fino al +17 (17-34), prima di spegnere la luce offensiva.

Le piemontesi realizzeranno solamente 3 punti in 6’, mentre per Vigarano si riapre una gara che pareva abbondantemente chiusa: dal 17-34 del 21’, si passa al 30-37 del 25’, firmato Vargas (la migliore in casa biancorossa), Reani e Valensin. A Vigarano il cuore non manca, come del resto la grande voglia di riaprire una gara già chiusa. Chiuso 36-45 il terzo periodo, Moncalieri allunga di nuovo sul +13, con Salvini mattatrice (38-51), poi Vigarano non molla e recupera fino al -8 grazie alla tripla del 43-51 di Tintori (36’). A questo punto, però, è ancora Sammartino a salire in cattedra: l’ala fa male, malissimo, alla sua ex squadra, che viene dominata a rimbalzo (56 a 28) e tira nettamente peggio delle piemontesi che vincono con merito. Adesso Vigarano dovrà giocarsi la salvezza in altri due turni play out.