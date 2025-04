International Tournament Città di Ferrara: al via la 15ª edizione con 12 squadre Under 13

Appuntamento oggi con l’International Tournament "Città di Ferrara" organizzato dalla Despar 4 Torri. Il tradizionale torneo di San Giorgio prenderà il via alle 14 con le prime partite, per poi chiudersi domenica 27 con la palla a due della finalissima alle ore 17. A contendersi la quindicesima edizione del prestigioso torneo riservato alla categoria Under 13, considerato una vera e propria finale nazionale di categoria, saranno Vis 2008 Ferrara, Cedevita Olimpia Lubiana, Sg Fortitudo, Umana Reyer Venezia, Basket Roma, Bsl San Lazzaro, Emil Banca Virtus Bologna, Orange1 International Bassano, Pontevecchio Bologna, Pallacanestro Reggiana Academy, Solid World Basket Treviso e Petrarca Padova.

Nelle edizioni precedenti per il ‘Città di Ferrara’ sono passati giocatori che militano tuttora in Serie A, e anche quest’anno il talento non mancherà. La manifestazione si disputerà tra il Pala Aeffe, casa della 4 Torri, ed il Palapalestre di viale Tumiati.

Sul fronte giovanili L’U17 Gold, composta dai giocatori di Argenta, 4 Torri e Scuola Basket Ferrara, agli ordini di coach Dalpozzo, torna meritatamente vincitrice dalla Easter Cup organizzata dalla Bakery Piacenza, che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia: il Girone Bianco con Argenta, Piacenza Young, Apu Udine, JBStings Mantova; e il Girone Rosso, invece, con Pallacanestro Vigodarzere, Teramo a Spicchi, Bea Chieti, Jbr Rovereto. I ragazzi di coach Dalpozzo hanno potuto mettersi alla prova con squadre di campionati U17 Gold ed Eccellenza, in un lungo e intenso weekend ricco di emozioni e di condivisione per i ragazzi. La Cestistica supera senza difficoltà il girone, contro le quotate Udine, Piacenza e Mantova. In semifinale i ragazzi di Dalpozzo e Brunelli hanno la meglio su Vigodarzere (67-80), e approdano in finale: Rovereto dà filo da torcere ai biancoblu, che però si aggiudicano la Easter Cup per 67-55.