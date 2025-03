Basket serie C:. Argenta supera. Cvd in volata

SimaBio Argenta fa suo lo scontro salvezza contro CVD, 59-57, e ritorna alla vittoria dopo le battute d’arresto avute nelle ultime settimane. Che non sarà una partita bella da vedere lo si intuisce fin da subito, con le squadre contratte che sentono la posta in palio. La prova a scuotere Manias, con un gioco da tre punti (11-8 al 5’), ma Albertini dall’altra risponde andando a prendersi falli sotto i tabelloni, e convertire in lunetta (15-19 al 10’). Dalla panchina il neo entrato Farina dà più vitalità all’attacco di casa, andando a pescare in scarico Montaguti. Il duo argentano favorisce il controparziale, che porta SimaBio avanti 24-20, ma un canestro e fallo di Galvan riporta le squadre in parità.

La partita rimane in sostanziale equilibrio per più di 2 quarti, con Argenta che fatica a trovare soluzioni facili, e CVD a rimanere in scia grazie ai rimbalzi d’attacco e gli extra possessi. Nel finale di partita Argenta si porta avanti di 2 possessi con Boggian (56-52), Cortesi, finora silente, segna da 5 metri il +4 a 1’ dal termine. Ghini risponde ancora con due liberi e la difesa argentana nell’ultimo possesso resiste non subendo canestro.