Basket serie B Nazionale, promozione speciale per il confronto del 6 aprile al PalaRuggi. Andrea Costa, fiducia e ’derby’. Si pensa già alla gara con Faenza

Come un ciclista che si alza sui pedali per affrontare l’ultima salita, così l’Andrea Costa guarda alle ultime curve con gli occhi fissi sul traguardo. La vittoria nel derby ha rivitalizzato l’umore dei biancorossi, ora chiamati a certificare la salvezza diretta ed evitare la coda playout nelle ultime cinque occasioni, due tra le mura amiche e tre lontano da casa.

Si comincia domenica con la trasferta in casa della capolista Treviglio (arbitri designati Marzo e Galluzzo), quindi il derby al Ruggi con Faenza, trasferta a Legnano, in casa con Saronno e chiusura a Lumezzane. Obiettivo cercare quell’ipotetica quota di 32 punti che potrebbe lasciare tranquilli ed eviterebbe di avventurarsi nelle classifiche avulse e negli scontri diretti. I quali, guardando le dirette rivali per evitare i playout, vedono i biancorossi in perfetta parità con Desio (1-1 negli scontri diretti e differenza canestri pari) e sotto con Crema (0-2), le due formazioni distanti quattro lunghezze dall’Up.

Se da un lato la Vecchi band proverà sulla scia dell’entusiasmo il colpaccio in casa della capolista (finora però due sole sconfitte in casa), dall’altro una mano in classifica potrebbe arrivare anche dalla stessa Virtus superata domenica, qualora i gialloneri compissero lo sgambetto nei confronti del grande ex Regazzi, così come dalla lanciatissima San Vendemiano di Preti nella sfida con Crema. Ragionare ancora un passo alla volta resta la soluzione migliore.

Promozione derby. Domani e sabato sarà attiva la prevendita per il prossimo derby casalingo, quello con Faenza di domenica 6 aprile. Per la precisione domani dalle 18 alle 20 nella sede di Up lavoro (via Emilia 211) e sabato dalle 11 alle 13 al PalaRuggi. In entrambe le giornate il biglietto sarà disponibile al prezzo unico di 15 euro, e per gli abbonati dal secondo biglietto acquistato in poi, il prezzo di ogni altro biglietto sarà di 10 euro (posto unico).

Luca Monduzzi