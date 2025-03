Avellino sulla strada della Rinascita: "Primo posto? Siamo lì, ci proviamo"

C’è Avellino sulla strada di RivieraBanca ed è la seconda trasferta consecutiva dopo quella positiva di Rieti. Al PalaDelMauro, in Irpinia, i biancorossi troveranno una squadra in ottima forma, reduce da due partite estremamente equilibrate: la prima vinta dopo due supplementari a Rieti e la seconda persa all’ultimo tiro a Forlì. Rbr vuole dare continuità al suo rendimento recente e sa che un eventuale successo lascerebbe vivo il fuoco della speranza per il primo posto. "Siamo lì, ci proviamo, ma è chiaro che Udine ha tutto in mano – dichiara Sandro Dell’Agnello –. Se le vince tutte va in A1, non si scappa. È per questo che dico ‘può perderlo solo lei’. Perché è in vantaggio e non mancano tantissime partite. Poi, è chiaro, se l’Apu dovesse perdere qualche gara lo scenario potrebbe cambiare". Ipotesi comunque non controllabile direttamente da RivieraBanca e allora tanto vale pensare all’impegno di giornata, come fatto benissimo di recente. "Avellino ha un quintetto molto forte e forse una panchina un filino corta – continua il coach biancorosso –. La squadra ha fatto tanto fin qui, forse più di quello che tanti immaginavano, e si trova meritatamente in una buona posizione di classifica". Il livello qualitativo dei primi cinque di Crotti è forse superiore anche a quello di Rieti, soprattutto per il rendimento recente di un Jaren Lewis formato mvp. L’ala piccola a cui piace attaccare in avvicinamento è chiaramente il pericolo pubblico numero uno, ma occhio anche alla fantasia di Mussini, alla pericolosità dall’arco di Jurkatamm e al lavoro di fino e di sostanza sottocanestro di Earlington e Bortolin. C’è però una chiave decisamente evidente nel gioco campano.

"A Rieti abbiamo giocato con la seconda formazione per tiri da tre tentati di tutta la A2 (29.2 conclusioni), ad Avellino affronteremo l’ultima, quella che tira da fuori meno di tutte (20.9) – osserva Dell’Agnello – Cambia molto, è evidente. Sono due squadre diametralmente opposte. Ci si aggiusta nelle cose da fare, al netto del fatto che dovremo metterci sempre molta energia. Quella non può mancare mai, come non è mancata nelle ultime due gare. Non a caso da due settimane riusciamo ad allenarci insieme e i risultati ci confortano". In casa Rbr sarà presente al suo posto anche l’uomo mascherato, vale a dire Justin Johnson. L’americano, che si è rotto il setto nasale in uno scontro di gioco degli ultimi minuti al PalaSojourner, giocherà con l’apposita protezione. L’obiettivo numero uno di oggi è proteggere l’area e Johnson è fondamentale.

Loriano Zannoni