Basket serie B, vigilia delicata per il match odierno. Adamant alla Bondi Arena contro Pizzighettone. Santiago deve fermarsi, Drigo stringe i denti

Ancora in emergenza, ma obbligata a vincere per non complicarsi il cammino verso i playoff. L’Adamant torna alla Bondi Arena e affronterà alle 18 la matricola Pizzighettone, squadra da prendere con le pinze nella corsa al miglior piazzamento in griglia, capace di rendere durissima la vita a Pordenone nell’ultimo turno. I biancazzurri saranno quasi certamente senza l’argentino Santiago, vittima di una lesione alla parete addominale che lo terrà ai box per la partita di oggi e forse pure per quella di Gardone di domenica prossima; l’esterno dell’Adamant non si è allenato negli ultimi giorni e dovrà stare a riposo per un po’, limitandosi a fare terapie volte a far cicatrizzare il più velocemente possibile la lesione. Un infortunio atipico, che poche volte si è visto in un giocatore di pallacanestro, segno di una sfortuna che proprio non ne vuole sapere di abbandonare il percorso dei biancazzurri, chiamati ancora una volta a stringere i denti e ad andare oltre alle assenze. Dovrebbe farcela invece Drigo, febbricitante in settimana ma ritornato ad allenarsi ieri mattina, seppur non al meglio; come lui anche Chessari, che tornerà al suo posto dopo essere rimasto a riposo a Mantova domenica scorsa. A questo punto, vista l’assenza di Santiago, probabile che Benedetto decida di dare qualche minuto importante al giovane Dioli, anche lui al rientro da un infortunio. L’Adamant ben poche volte in questa stagione ha potuto giocare al completo, una vera e propria maledizione quella che ha colpito la truppa di Benedetto, già dalla terza giornata di campionato: prima Ballabio, poi Turini, quindi Chessari, ancora Ballabio ed in generale tanti piccoli acciacchi che hanno complicato la gestione settimanale degli allenamenti. Nonostante tutto Ferrara è lì, a due punti dal primo posto e determinata a chiudere bene questi play-in, nella speranza di arrivare al meglio ai playoff, che cominceranno fra poco più di un mese.

IL TURNO: Gorizia-Social Osa Milano, Adamant Ferrara-Pizzighettone, Pordenone-Gardonese, Monfalcone-Sangiorgese, Virtus Padova-Mantova, Oderzo-Iseo.

CLASSIFICA: Monfalcone 26, Pordenone 26, Ferrara 24, Sangiorgese 22, Iseo 20, Mantova 16, Oderzo 14, Pizzighettone 14, Gardonese 14, Social Osa 12, Padova 8, Gorizia 8.

Jacopo Cavallini