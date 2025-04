Play In Gold. Coen: "Impeccabile la prestazione dell’Attila Junior»

"Ottima partita, ma adesso bisogna continuare a tenere il piede sull’acceleratore perché la classifica è corta e può ancora succedere di tutto". Così Piero Coen, tecnico dell’Attila Junior di Porto Recanati, fa il punto dopo la vittoria su L’Aquila per 84-52 nell’ottava giornata dei Play-In Gold. I portorecanatesi sono ora quarti in classifica, a pari merito con Recanati. "Contro Nb Aquilano – spiega Coen – hanno dovuto giocare tutti, visto che Redolf si era stirato nel primo quarto e avevamo out per infortunio anche Montanari. Malgrado la grande preoccupazione e il fatto di essere in pochi, abbiamo preso vantaggio disputando un’ottima seconda parte di gara sia in fase difensiva che offensiva. Mi aspettavo di soffrire e vincere la partita, ma stavolta abbiamo trionfato sul campo senza troppe preoccupazioni". Quanto alla classifica, coach Coen non vuole fare calcoli: "Mancano quattro partite e ora potremmo arrivare quarti ma anche uscire dal gruppo delle prime otto che andranno ai playoff. Non bisogna fare i conti, anzi dobbiamo continuare a giocare bene come stiamo facendo ormai da diversi mesi".