Gino Landini Lerici chiude la regular season contro Campus Piemonte, playoff in vista

La Gino Landini Lerici chiude la regular season oggi alle 18 al Palabiagini, ospitando la Campus Piemonte, terza forza del girone. La squadra lericina è ottava in classifica, in zona playoff. Probabile che, in caso di qualificazione, la società rinunci al ricorso contro il ko a tavolino per 20-0 a San Mauro Torinese, dove la squadra non è arrivata per problemi di traffico causati da un grave incidente in autostrada. Le altre partite: Savigliano-5 Pari To, Vado -Bra, Cus Genova-My Basket, Cus Torino-Granda, Don Bosco-Piossasco e Us Livorno- San Mauro.

C FEMMINILEChiusa la “regular season” Gino Landini Lerici e Polysport Lavagna accedono ai playoff come prima e seconda classificate; le squadre dal 3° al 6° posto si giocheranno gli altri due posti di semifinale. Nell’ultimo turno le lericine hanno vinto 71-52 sul Savona. Coach Andrea Cabani ha schierato: Gioan 25, Cacopardo 14, Bagalà 13, Mangano 10, Saloni 5, Demi R. 4, Castorina. Risultati: Cestistica Savonese-Pegli B 40-73, New Ponente Alassio-Ardita Juve B 79-39. Classifica finale: Landini 24, Lavagna e Pegli B 22, Cestistica Spezzina 18, Savona 16, Ardita 14, Alassio 12, Savonese 2, Sestri 0.