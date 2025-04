Cestistica Spezzina chiude la stagione a Torino: bilancio tra infortuni e obiettivi mancati

Ultima fatica stagionale per la Cestistica Spezzina che chiude oggi a Torino il suo campionato, caratterizzato da tanti infortuni, qualche errore nella composizione del roster e nessun obiettivo raggiunto fra quelli cercati alla vigilia, ovvero la qualificazione ai playoff e alla Coppa Italia. A Torino non verrà rischiata la croata Treuhb e si giocherà solo per chiudere il campionato dignitosamente, terminato con una salvezza tranquilla senza infamia ne lode. La società è però molto contrariata dall’esito della stagione e a bocce ferme verrano fatte le valutazioni del caso. Si gioca stasera alle 20.30, arbitrano Antonio Maremma di Gorla Minore (Varese) e Markel La Grotta di Monza. Le prime otto dei due gironi di A2 faranno un ’post season’, le prime due andranno in A1. Si giocano tutte le partite nella giornata di oggi con questo programma: si inizia alle 14,30 con Cagliari- San Giovanni Valdarno, alle 16,30 Scotti Empoli-Selargius , quindi a seguire tutte le altre alle 20,30: Moncalieri-Broni, Costa Masnaga-Sanga Milano, Livorno-Salerno, Giussano-Benevento e Torino- Cestistica.

Marco Zanotti