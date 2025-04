BDL Mini Motor Correggio domina Pico Mirandola 6-2 in Serie A2

BDL CORREGGIO

6

PICO MIRANDOLA

2

BDL MINI MOTOR CORREGGIO: Salines, M. Pedroni, Menendez, Righi, Casari; Gabbi, Cinquini, Caroli, Holban, F. Pedroni. All.: Granell.

PICO MIRANDOLA: Potenza, Giannotti, Siberiani, De Tommaso, G. De Stefano; Moschetti, Pinotti, A. De Stefano, Paltrinieri, Toselli. All.: Ialacci.

Arbitro: Fermi di Piacenza.

Reti: pt 5.59 Pedroni, 15.08 Casari, 24.22 Holban; st 4.18 De Tommaso, 5.25 Casari, 9.10 De Stefano, 14.34 e 22.05 Casari.

Tutto facile per la Bdl Mini Motor Correggio che sconfigge 6 a 2 la cenerentola Pico Mirandola di mister Ialacci, nell’anticipo di Serie A2. Risultato contenuto, ma grande prestazione di Diego Casari che realizza il poker di reti che lo proietta a quota 26, quarto posto nella classifica dei cannonieri di A2 e primo degli italiani.

SCANDIANO. Oggi il Centro Palmer (31) gioca a Modena alle 18 con l’Amatori (23) con l’obiettivo di cogliere anzitempo la terza piazza, il che vorrà dire semifinale di play-off contro Correggio.

SERIE B. Oggi alle 17, Rotellistica Sasco Scandianese (24) contro Amatori Modena (3) e garanzia di play-off per la truppa di Barbieri. Manca Kevin Rinaldi, sostituito da Nicole Giardina che potrà così giocare con il fratello Michael.

Domani, alle 15, Minimotor Correggio (27)-Mirandola (4), mentre alle 18 Il Roller Scandiano (13) ospita l’Italplastics Correggio (11).

FEMMINILE. Gara fondamentale, domani a Valdagno alle 15 tra le locali (9) e la Sasco Rotellistica Scandianese (9). Per evitare il quarto posto che significa semifinale play-off contro il fortissimo Matera, le ragazze di Valeria Calia devono almeno pareggiare, in virtù degli scontri diretti favorevoli. L’impegno è complicato e per di più in trasferta, ma le possibilità del colpaccio ci sono.

c.l.