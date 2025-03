Basket B Nazionale: i gialloneri di coach Galetti recuperano nel terzo quarto, poi però si spengono nell’ultimo. Migliore marcatore di Imola è Ambrosin con 17 punti. La Virtus si ferma sul più bello: niente da fare a Desio

DESIO

88

VIRTUS IMOLA

72

DESIO: Elli 14, Bartninkas 6, Chiumenti 8, Perez 34, Torgano 9, Albique, Mazzoleni 4, Tornari 3, Fumagalli 10, Viviano, Guglielmone, Cipolla. All. Regazzi.

VIRTUS IMOLA: Vaulet 6, Valentini 10, Ambrosin 17, Morina 15, Pinza 10, Fiusco 6, Zangheri 2, Ricci 6, Santandrea, Vannini. All. Galetti.

Arbitri: Fusari e Marenna.

Note: parziali 27-15; 51-39; 64-57. Tiri da due punti: 20/34 Desio; 16/41 Virtus Imola. Tiri da tre: 14/35; 10/24. Tiri liberi: 6/10; 10/13. Rimbalzi: 46; 29.

Archiviato il super derby di domenica scorsa, la Virtus ha perso sul campo di Desio dove ha ritrovato a distanza di un anno e mezzo l’ex allenatore giallonero Marco Regazzi. Ancora una volta coach Gianluigi Galetti ha dovuto fare i conti con le assenze di Kadjividi e Anaekwe, a cui si è aggiunto il forfait di Masciarelli che si è infortunato nella madre di tutte le partite. Senza tre elementi di questo spessore, giocare ed essere competitivi non è stato semplice. Imola ha fatto tutto quello che poteva, ma non è bastato. In avvio di match i lombardi sono più precisi, con un piccolo break è 12-6. Dopo 5’37’’ sulla tripla di Perez (17-8), c’è l’immediato time out imolese. Alla prima sirena la Virtus deve recuperare ben 12 lunghezze (27-15). Piccolo break esterno di 5 punti e il divario torna sotto la doppia cifra (27-20). Imola prova a risalire, recupera qualche altro punto, ma poi a 5’55’ dall’intervallo lungo il cesto di Elli vale il +10 (36-26). Desio sale ancora con i cesti di Torgano, Tornari ed Elli (46-31).

Ambrosin, Morina, Ricci e Pinza tengono a galla Imola, i lombardi però vanno negli spogliatoi con 12 punti più degli avversari. Nei primi 58 secondi la Virtus recupera subito 5 punti con la tripla di Morina e il cesto di Vaulet (51-44), ma dall’altra parte ci sono elementi del calibro di Perez e Torgano capaci di riportare la distanza ancora sopra la doppia cifra (60-49).

Arriva un contro break esterno di 0-6 e il match è di nuovo in bilico (60-55). Al 30’ gli imolesi devono recuperarne 7. Nell’ultimo quarto i virtussini riescono ad arrivare a -4 (67-63), Fumagalli segna una tripla (70-63), risponde Valentini (70-66).

Desio però scappa di nuovo (78-68) con l’ennesimo cesto da tre di Perez; lo stesso giocatore poi chiude i conti. Nel prossimo turno i gialloneri torneranno a giocare in casa con la Robur Saronno fanalino di coda del girone. I ragazzi del tecnico Galetti proveranno a muovere la classifica a proprio favore sfruttando l’occasione.

Antonio Montefusco