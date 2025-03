Serie B Nazionale. La Fabo si gode il ritorno del ’vero’ Dell’Uomo: "Ho capito perché non incidevo e sono ripartito»

"Il nostro motto in questo momento deve essere continuità". Parola di vice-capitano. Da un paio di partite Daniele Dell’Uomo è tornato a trascinare la Fabo: la tripla messa a segno a 90 secondi dalla fine del match contro Sant’Antimo può essere stata una piccola svolta nella stagione fin qui complicata degli Herons. "È quello che mi auguro e che ci auguriamo: vogliamo crescere sempre di più. L’obiettivo è vincere più partite possibili, già se con Fabriano dovessimo fare risultato pieno i successi consecutivi diventerebbero quattro".

Sarebbe un mese intero di sole vittorie: un qualcosa che non si vedeva dalla scorsa stagione e che sembrava impensabile un mese e mezzo fa. "Non mi nascondo: quello vissuto a cavallo tra gennaio e febbraio è stato probabilmente il periodo più buio della nostra storia recente. A livello di gruppo ne siamo usciti con il confronto".

Le sue prestazioni hanno rispecchiato gli alti e bassi di cui è stata protagonista la squadra, a livello personale su cosa hai lavorato per venirne fuori? "Mi sono fatto spesso un esame di coscienza cercando di capire come mai non riuscivo a incidere come prima, sono ripartito lavorando dai fondamentali: una corsa in più, un tiro aperto in più e via dicendo. In una squadra dai valori tecnici così alti puoi fare la differenza anche facendo bene le cose semplici".

Gli innesti di Paesano e Kupstas quanto hanno giovato a lei e alla squadra? "Tantissimo. Con loro abbiamo adottato un assetto diverso nel quale onestamente mi trovo meglio e poi sono due ragazzi super, che hanno portato positività ma soprattutto leggerezza e spensieratezza in un gruppo in cui forse c’era un po’ troppa ansia da prestazione".

Ma quali sono i veri Herons? Quelli che hanno travolto una squadra in salute come Chiusi o quelli balbettanti visti nelle ultime due uscite? "I veri Herons sono quelli che non mollano mai. A volte partiamo spediti e riusciamo a indirizzare subito i match e a volte siamo costretti a rimontare. D’altra parte non siamo mai stati una squadra di gestione".

La lotta per il sesto posto è più viva che mai: qual è l’avversario su cui fate la corsa? "Appare scontato dire Virtus Roma, con la quale abbiamo lo scontro diretto a favore. La realtà è che dobbiamo concentrarci su noi stessi e cercare di raggiungere il nostro apice di gioco in questi ultimi tre mesi".

Sgobba di recente ha detto: "Se raggiungiamo i playoff possiamo essere la mina vagante della postseason". Condivide? "Assolutamente. Giorgio non viene mai preso tanto sul serio (ride ndr) ma credo anch’io che tante avversarie preferirebbero evitarci".

Filippo Palazzoni