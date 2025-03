Basket Dr1. Poule promozione, l’Academy parte male

Inizia con una sconfitta la Poule promozione della Raggisolaris Academy. I faentini hanno giocato mercoledì la prima gara della seconda fase, perdendo in casa contro la Vis Persiceto 58-71 (18-22; 35-33; 47-55). Una partita che è stata in equilibrio nel primo tempo poi nel terzo quarto gli ospiti hanno piazzato un break di 15-1 che è stato decisivo. La Raggisolaris Academy ritornerà in campo già questa sera alle 21 in casa del 4 Torri Ferrara, mentre gli Aviators Lugo osserveranno il turno di riposo. Nel girone VS3, domani sarà di scena il Lusa Massa Lombarda che alle 20.30 ospiterà il Jolly Reggio Emilia. Alla fase successiva del campionato si qualificheranno le prime due al termine del minicampionato lungo dieci partite.

Faenza: Garavini (foto), Merendi 2, Dellachiesa 6, Sirri 20, Ravaioli 2, Grillini 2, Gorgati, Naldini 4, Camparevic 2, Marras ne, Lazzari 7, Bendandi 13. All.: Monteventi. Classifica girone V2: Vis Persiceto 4; Lugo* e 4 Torri Ferrara** 2; Castel Maggiore** e Raggisolaris Academy** 0. * gare in meno Classifica girone V3: Mo.Ba. Modena 6; Baricella*, Massa Lombarda*, Jolly 2000 Reggio Emilia* 2; Tigers Villanova 0. * già riposato