A2 femminile. Matelica, passo falso interno contro Trieste: "A un certo momento è mancata la lucidità»

Con la sconfitta interna contro Trieste la Halley Thunder è stata risucchiata al quarto posto da Treviso e dalle friulane, Mantova ha fatto un passo avanti acciuffando Roseto in seconda posizione. Ora ci sono cinque squadre in due punti: Udine 28, Roseto e Mantova 24, Matelica, Trieste e Treviso 22. Più staccata rimane, Ragusa (17 punti). Insomma, un bel finale di regular season per avere il posto migliore nella griglia play off.

Le ragazze di coach Domenico Sorgentone saranno chiamate sabato alla difficile trasferta a Vicenza: le venete hanno 16 punti e stanno cercando di non perdere contatto con le prime. Ma cosa non ha funzionato contro Trieste? "Innanzi tutto – spiega Sorgentone – vanno fatti i complimenti alle avversarie, hanno giocato un’ottima seconda parte di gara. Noi abbiamo avuto le idee giuste nelle prime due frazioni, e la squadra è stata brava ad applicarle. Dopo l’intervallo le idee sono rimaste, ma non avevamo più le gambe e, quindi la lucidità, per metterle in pratica come avremmo voluto".

m. g.